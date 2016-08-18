На Донбасі вертоліт ЗСУ зачепив лінію електропередач

У Донецькій області вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Читайте такожУ Сирії бойовики висунули умови повернення тіл екіпажу російського вертольота Інцидент стався о 10:40 під час прольоту лісу в районі населеного пункту Райське. Вертоліт Мі-8 Збройних Сил України обходив зграю птахів та при цьому зачепив дріт лінії електропередач. Командир екіпажу виконав вимушену посадку. Після ремонту літальний апарат вилетів до місця базування. Розслідування обставин події триває.

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