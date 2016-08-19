Православні сьогодні святкують Яблучний Спас

Преображення - одне з дванадцяти великих свят Православної Церкви, встановлене на честь об`явлення божественної сили Христа Спасителя своїм учням, повідомляє сайт "Православний спадок України на Святій Горі Афон".

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"Преображення - це візуальне явлення Царства Божого на землі. В цей день потрібно обов'язково прийти в храм, щоб Господь під час Божественної літургії послав кожному, хто молиться, хоча б маленьку частинку Фаворського світла. Як оповідає Євангеліє, подія Преображення відбулося, коли Іісус відправився на гору Фавор зі своїми трьома учнями - Петром, Іаковом та Іоанном. В той час, як Спаситель молився, його учні заснули. Прокинувшись, вони побачили, що Христос преобразився: обличчя сяяло, як сонце, одяг став білосніжним і блищав, випромінював світло. У момент Преображення Господь дав можливість трьом апостолам побачити поєднання двох природ у Христі: божественної і людської", - повідомляє сайт про Афон.

Преображення Господнє святкують у Східній Церкві з VI століття. Але більш імовірно, що свято було встановлено в IV столітті. В цей час мати Костянтина Великого, рівноапостольна Єлена, побудувала на горі Фавор храм на честь Преображення Господнього.

Свято нагадує православним християнам про необхідність преображення духовного. Своїм Преображенням Господь дав можливість людям побачити преображення, яке відбудеться для них у Царстві Божому.

З особливою урочистістю святкують Преображення Господнє на Афоні. За сформованою давньою традицією щороку напередодні Преображення Господнього відбувається хресна хода на вершину Святої Гори. Завершується хресна хода Божественною літургією в Преображенському храмі.

Народна назва Свята Преображення - Другий або Яблучний Спас. За традицією в день свята християни приносять у храм фрукти для благословення на знак вдячності Богові за Його любов, за те, що Він посилає все те, що необхідно людині. З давніх часів у цей день існує звичай нагодувати плодами бідних та хворих.