МВС посилить "піший компонент" патрульної поліції
13:08, 19 серпня 2016Суспільство
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Міністерство внутрішніх справ планує збільшити кількість піших патрульних поліцейських в Україні.
Патрульні більше будуть ходити пішки / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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Він зазначив, що міністерство приділяє недостатньо уваги цьому питанню.
"Цей компонент посилимо", - зазначив міністр.
Крім того, міністерство планує оголосити додатковий відбір патрульних, слідчих і оперативників.
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