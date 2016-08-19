МВС посилить "піший компонент" патрульної поліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Він зазначив, що міністерство приділяє недостатньо уваги цьому питанню.

"Цей компонент посилимо", - зазначив міністр.

Крім того, міністерство планує оголосити додатковий відбір патрульних, слідчих і оперативників.