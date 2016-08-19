В Одесі більше 2 тисяч осіб прийшли на зустріч з Макаревичем

В Одесі більше 2 тисяч осіб прийшли на зустріч з відомим російським музикантом і громадським діячем Андрієм Макаревичем, який виступив проти агресії Росії відносно України.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч пройшла пізно ввечері 18 серпня в Зеленому театрі, розташованому в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Місць усім бажаючим не вистачило, багато сиділи на щаблях, на підлозі, на бордюрах по периметру амфітеатру або стояли. В числі почесних гостей були відомий сатирик Михайло Жванецький, а також актриса Нонна Гришаєва.

Приблизно за годину до початку зустрічі через великий наплив глядачів охорона закрила вхідні ворота, і багато хто не зміг пройти всередину. Почалася тиснява, люди спробували прорватися всередину, після чого викликали поліцію.

Творчий вечір Макаревича пройшов у формі відкритої лекції (вхід був безкоштовним), яку лідер рок-групи "Машина часу" присвятив красі та своєму сприйняттю цього поняття.

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Після лекції Макаревич відповів на запитання присутніх. Глядачів, крім основної тематики лекції, цікавило ставлення музиканта до ситуації, що склалася між Росією та Україною. Макаревич заявив, що не має відношення до політики. Свої заяви в підтримку України і участь в різних акціях він аргументував тим, що "звик говорити правду", а втручання Росії в суверенітет України назвав неправильним.

"У тому, що я роблю – політики немає. Мене батько завжди вчив говорити правду...", - сказав Макаревич.

Довідка УНІАН. Андрій Макаревич народився в Москві 1953 року. Відомий музикант, співак, поет, бард, композитор, художник, продюсер, телеведучий, лідер і єдиний незмінний учасник рок-групи "Машина часу".

Макаревич відкрито підтримав Україну, коли сталася анексія Криму і почалися бойові дії на Донбасі.