Київський суд дозволив заочне розслідування щодо ватажка терористів "Гіві"

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Гіві" підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу або інших дій, що призвели до загибелі людини); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину злочинною організацією), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни); ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни); ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

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«У ході досудового розслідування отримано достатньо доказів в тому, що підозрюваний в період з травня 2014 року по січень 2015 року, виконуючи відведену йому представниками влади Російської Федерації роль у веденні агресивної війни проти України, організував і особисто здійснив у січні 2015 року поблизу міжнародного аеропорту "Донецьк" терористичні акти проти військовослужбовців сил АТО, а також жорстоко поводився з полоненими, що призвело до загибелі 9 людей та інших тяжких наслідків», - наголошується в повідомленні.

Підозрюваний оголошений у державний розшук, судом надано дозвіл на його затримання та доставку до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Після проведення необхідних процесуальних дій найближчим часом обвинувальний акт щодо зазначеного терориста буде передано в суд для проведення спеціального судового виробництва (заочне засудження).

В ГПУ нагадали, що за вчинення особливо тяжких злочинів проти громадської безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.