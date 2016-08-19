Міноборони запрошує медиків на службу за контрактом у госпіталях та частинах ЗСУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні комунікацій та преси Міноборони з посиланням на начальника Центрального військово-медичного управління ЗСУ – начальника медичної служби ЗСУ Едуарда Хорошуна.

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Зазначається, що сьогодні Міноборони розпочало інформаційну кампанію під гаслом “Врятуй життя своїм бойовим побратимам – уклади контракт зі Збройними силами України” з метою збільшення кількості військових лікарів.

За словами Хорошуна, проведення інформаційної кампанії обумовлено необхідністю формування постійного кадрового резерву військових медиків, які здатні сумлінно виконувати військовий обов’язок у військових госпіталях, медичних ротах та в районі проведення АТО, надавати медичну допомогу пораненим, травмованим військовослужбовцям ЗСУ.

Він повідомив, що з цією метою Національним військово-медичним клінічним центром, військово-медичними клінічними центрами регіонів, військовими госпіталями організовано співпрацю з військовими комісарами, керівниками медичних і навчальних закладів, начальниками департаментів та управлінь охорони здоров’я областей і України щодо професійної орієнтації медпрацівників для подальшої служби у ЗСУ та популяризації військової служби в медичних закладах оборонного відомства.

За словами Хорошуна, акцент робиться на актуальності професії військового лікаря, військового фельдшера, санінструктора, медичної сестри.

Він поінформував, що на сьогодні укомплектованість особовим складом закладів охорони здоров’я підпорядкованих Військово-медичному Департаменту Міноборони, становить: лікарі - 75,6%, середній медичний персонал – 67,9%.

«В загальному медична служба ЗСУ укомплектована особовим складом: лікарі – 55%, середній медичний персонал – 61% та молодший медичний персонал – на 46%», – додав полковник медслужби Хорошун.