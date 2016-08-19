Філатов закликав оргкомітет Євробачення-2017 поквапитися з обранням міста-господаря конкурсу

Очільник міста закликав відповідальних за рішення поквапитися з обранням міста-господаря музичної події світового масштабу.

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«Шановні члени оргкомітету з Євробачення-2017! Будь ласка, визначтеся з містом-переможцем в найкоротші терміни. Час спливає. І спливає він як для Дніпра, так і для Києва з Одесою», – написав міський голова.

Борис Філатов наголосив, що така тривала пауза в процесі обрання міста-господаря ставить під сумнів виконання графіків підготовки об'єктів та погано впливає на ентузіазм фіналістів відбору.

«Ми люди серйозні і розуміємо обсяг поставлених завдань. Сподіваюся, що й ви теж розумієте», – додав керівник Дніпра.

Нагадаємо, що фінальний етап битви міст за право проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017 відбувся ще 5 серпня. Відповідно до вимог до міста-господаря конкурсу, об'єкти мають бути готові до експлуатації за кілька місяців до початку події через велику кількість репетицій.