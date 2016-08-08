Кабмін виділив 450 мільйонів гривень на Євробачення-2017

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в понеділок.

«Постановою передбачається виділити Держкомтелерадіо 450 млн грн на проведення Євробачення у 2017 році», - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів доручив Державному комітету телебачення і радіомовлення разом з Міністерством фінансів передбачити у проекті державного бюджету України на 2017 рік бюджетні призначення для проведення пісенного конкурсу «Євробачення» у розмірі не менш як 15 млн євро.

27 липня на окремому позачерговому засіданні Кабінету міністрів України було ухвалено рішення про надання державних фінансових гарантій організаторам конкурсу «Євробачення».