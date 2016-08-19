В Одесі відбудеться парад рудих

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Facebook повідомила організатор заходу, директор театру «Маски-шоу» Наталя Делієва. За її словами, парад розпочнеться ввечері від пам'ятника Дюку де Ришельє - на Приморському бульварі. Взяти участь в ньому пропонується всім бажаючим, у тому числі, тим, хто не має рудого кольору волосся.

«Збираємося у Дюка. Фарбуємо веснянки, у кого немає, одягаємо перуки, кому це необхідно, беремо руді футболки та інші руді предмети. Рудий make-up, аксесуари та інші атрибути ви знайдете прямо на місці», - написала Делієва.

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У заході візьмуть участь відомі артисти, в тому числі, Георгій Делієв.

Парад пройде до Міського саду, де відбудеться концерт.

«Руді ведучі, рудий концерт, руді конкурси з відчутними цінними призами, руда фотовиставка, руді сюрпризи...», - заявляє Делієва.

Парад відбудеться в рамках фестивалю «Руде місто». В ході можуть взяти участь люди різного віку. Одна умова - вогненний колір волосся, а також щось помаранчеве.

Відзначається, що руді виділяються в будь-якому натовпі, так як вони найяскравіші, найвеселіші і найтемпераментніші. Їхня поява відразу викликає посмішку.