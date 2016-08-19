Кличко: Київавтодор працює у цілодобовому режимі

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

"У столиці є дороги, які не ремонтувалися і 30, і навіть 40 років. Це вже не дороги, а напрямки. І наше завдання – щоб Київ відповідав сучасним європейським вимогам до якості дорожнього покриття, адже це один з ключових показників комфорту. Цього року ми збільшили кількість доріг, які будуть капітально відремонтовані, до 52-х. Нове дорожнє покриття вже з’явилося, зокрема, на проспекті Перемоги, вулицях Григоренка і Гетьмана, Васильківській, Стрілецькій та інших. "Київавтодор" дає гарантію на відремонтовані дороги мінімум на 5 років", - наголосив Кличко.

Читайте такожУ цьому році в Києві відремонтують 200 кілометрів доріг - Кличко

Мер столиці зазначив, що в літній час, коли навантаження на столичні дороги не таке велике, "Київавтодор" працює 24 години на добу, і кияни вже бачать зміни у дорожній інфраструктурі міста. "На жаль, ми не можемо одночасно відремонтувати усі дороги в Києві, однак позитивна динаміка в нас є, і темп ремонтів ми ні в якому разі не будемо знижувати, будемо тільки збільшувати фінансування та кількість доріг, на яких буде проведений ремонт", - зауважив міський голова.

Кличко додав, що поточний та середній ремонт вже завершений на вулицях Преображенській, Старонаводницькій, Введенській, Костьольній, Солом’янській, Павлівській, Ярославській, Овруцькій, Заболотного, проспекті Ватутіна, бульварі Верховної Ради, площі Шевченка та багатьох інших вулицях столиці. "Незважаючи на складні економічні умови, ми взяли на себе завдання і продовжуємо виконувати свої зобов’язання перед киянами, демонструючи результати роботи", - підкреслив Кличко.