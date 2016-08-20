У Запорізькій області побили капелана добровольчого батальйону і двох волонтерів

Як повідомляється на сторінці батальйону у Facebook, напад на капелана і волонтерів було скоєно увечері 19 серпня на АЗС.

"Напад було сплановано. Капелан і волонтери зупинилися на заправці, відразу за ними під'їхав мотоцикл з російськими номерами, а хвилиною пізніше машина. Бандити порізали колеса на бусі, яким їхали додому капелан і наші друзі, і заподіяли їм тяжкі побої", - наголошується у повідомленні.

Волонтери були госпіталізовані, священик постраждав мінімально.

У свою чергу, у відділі комунікації поліції Запорізькій області повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом нападу на капелана і волонтерів.

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Як зазначили у поліції, 19 серпня на АЗС у Василівці стався конфлікт між місцевим жителем і жителями Львівської області. Повідомлення до поліції про сварку на АЗС надійшло о 21:30.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Було встановлено, що на територію АЗС заїхали випити кави три волонтери з Львівської області та їхній водій. У цей самий час туди на скутері під'їхав місцевий житель 1994 року народження зі своєю дівчиною. На скутері хлопець прикріпив муляж номеру «777», де був намальований прапор РФ.

Помітивши це, до нього підійшли двоє львів'ян, після чого між ними і скутеристом виник конфлікт. Останній зателефонував своїм знайомим, які незабаром під'їхали до АЗС.

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«Після цього водій скутера кілька разів ударив 56-річного жителя міста Жидачів. Його намагався захистити 51-річний житель Стрия, але теж дістав побої», - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Особи учасників події встановлені. Триває досудове розслідування кримінального провадження.