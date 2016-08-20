Затриманого на хабарі мера Ромен заарештували з можливістю вийти під заставу 145 тисяч

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, таке рішення суд виніс за клопотанням військової прокуратури Сумського гарнізону.

Салатун був викритий на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч гривень за надання дозволу на проведення та експлуатацію комп’ютерних та кабельних мереж на території міста.

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Міському голові повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі).

Мера було затримано співробітниками військової прокуратури спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки Головного управління поліції в Сумській області 18 серпня під час одержання ним хабара.