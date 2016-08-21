Суд дозволив НАБУ перевірити телефонні дзвінки Авакова у справі про закупівлю рюкзаків для Міноборони

Як йдеться у постанові суду, НАБУ дозволяється вивчити інформацію про дзвінки Авакова в період з червня 2014 року по серпень 2016 року. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Читайте такожЗаступник Авакова Чеботар подав у відставкуЯк відомо, колишній заступник Авакова Сергій Чеботар і його син Олександр фігурують в матеріалах кримінальної справи за фактом закупівлі 6 тис. рюкзаків для потреб МВС за завищеною ціною.

Раніше НАБУ отримало доступ до банківських рахунків компанії-постачальника тактичних рюкзаків для МВС "Дніпровенд", яку пов'язують із сином Авакова.

Як повідомляв УНІАН, у лютому з’явилося відео з прихованої камери, на якому син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, імовірно, домовлявся з екс-заступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства. Також повідомлялося, що фірма-постачальник тактичних рюкзаків для МВС пов'язана з харків'янином Володимиром Литвином, який є другом сина голови МВС Арсена Авакова.