На Одещині на Чемпіонаті з міні-ралі загорівся автомобіль

Як повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області, інцидент стався о 10:43 біля с. Северинівка Іванівського району. На місце пожежі відразу виїхали рятувальники, які чергували на місці проведення ралі. О 11:04 пожежу було локалізовано, а о 11:09 – ліквідовано.

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Внаслідок пожежі загиблих і постраждалих немає. Вогнем знищено автомобіль на площі 6 м2. Рятувальники ліквідували загорання сухої трави на загальній площі 300 м2, яке сталося через пожежу автомобіля.

Як повідомили в ДСНС, причиною пожежі стало попадання моторного масла на вихлопний колектор двигуна. До гасінні пожежі задіяли 1 одиницю техніки і 4 рятувальників. Загалом до чергування на місці проведення ралі залучено 4 одиниці техніки і 16 рятувальників.