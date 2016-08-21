Директор нацпарку "Тузловські лимани" заявляє про обстріл човна сина і викрадення людини

Як передає кореспондент УНІАН, про це Русєв написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Русєва, човен належить його синові Роману. «Моєму синові погрожували, якщо я не залишу в спокої браконьєрів в НПП «Тузловські лимани», - повідомив директор парку. Як стверджує Русєв, сьогодні вдень зять одного з колишніх голів Одеської ОДА та ще троє невідомих обстріляли човен Романа на Дністрі. «Він перекинувся і пливе до Дністровського лиману. Хлопця, який був в човні і їхав до маякського мосту, відморозки з рушницями забрали і відвезли в невідомому напрямку. Біляєвська опергрупа шукає зниклу людину», - наголосив керівник парку.

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Син Русєва в даний час, за словами його батька, разом зі співробітниками поліції шукають зниклу людину на Дністрі, в районі села Маяки.

В ГУ Нацполіціі в Одеській області УНІАН підтвердили факт звернення щодо інциденту на Дністрі. В даний час встановлюються обставини події.

Як повідомляв УНІАН, директор НПП «Тузловські лимани» Іван Русєв неодноразово заявляв про конфлікти із зловмисниками, які, за його словами, регулярно займаються браконьєрством в заповідній зоні. Один з конфліктів стався з колишнім начальником райвідділу міліції.