Переважна більшість українців вважає, що основною мовою в школі має бути українська

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Наталя Харченко під час дискусії на тему "Україні – 25: досягнення та поразки".

Читайте такожДві третини українців вважають англійську найкориснішою мовою для вивчення - опитування

"Половина громадян України на час проголошення незалежності вважали, що головною мовою викладання в школі має бути українська. Тільки половина. Зараз таких 69%", - сказала Харченко.

Вона зауважила, що в цьому питанні є регіональні розбіжності. При цьому, згідно з даними 1991 року, саме молодь, яка ще продовжувала навчання, "дуже сильно заперечувала проти українізації", сказала експерт.

"В той час як зараз молоді люди, народжені під час незалежності, сприймають українську мову як основну мову навчання, як цілком природнє нормальне явище", - відзначила вона.

Так, у 1991 році 51% населення вважало, що головною мовою викладання в школі повинна бути українська (не погоджувалися з цим 27%), у 2016 році думку щодо української як головної мови викладання поділяють 69% (не згодні 13%). Переконання, що "здоровий націоналізм нам необхідний", згідно з опитуваннями, у 1991 році поділяли 48%, у 2016 - 61%.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 серпня 2016 року. Опитування проводилося у 110 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу було зібрано 2040 анкет. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння наводяться дані загальнонаціональних досліджень громадської думки населення України, проведених у різні роки Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київським міжнародним інститутом соціології та Центром Разумкова.