Близько 75% жителів Донеччини бояться посилення бойових дій – опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Особливості свідомості та ідентичності жителів підконтрольної та непідконтрольної Україні територій Донецької області", представлені аналітичним центром "Фабрика думки "Донбас" сьогодні в УНІАН.

В ході проведення дослідження соціологи запропонували респондентам відповісти на питання, чого ті бояться найбільше.

Так, 78% опитаних на непідконтрольній уряду України частині Донецької області сказали, що бояться відновлення/посилення бойових дій на території їхнього проживання. На контрольованій частині таке занепокоєння висловлюють 73% опитаних.

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Водночас високим показником серед обох частин Донеччини є переживання за зниження рівня життя (зростання цін, нерегулярні виплати заробітних плат, пенсій або відсутність доходу). На окупованій частині області таку позицію висловлює 47% населення. На звільненій частині Донбасу цей показник вищий – 61% населення.

Крім того, опитування показало, що 18% жителів окупованої Донеччини вважають себе в першу чергу "громадянами ДНР".

“Зараз наше дослідження фіксує, що ця фейкова ідентичність розрослася до 18%. На питання, ким ви себе відчуваєте в першу чергу, 18% респондентів відповіло, що у першу чергу “громадянином "ДНР"”. Це свідчить, що Україна стрімко втрачає інформаційний контроль над цією територією, про те, що ефективна система пропаганди у закритому інформаційному суспільстві з монополією на правду з боку окупаційного режиму дійсно приносить свої плоди”, - сказав керівник аналітичного центру "Фабрика думки "Донбас" Дмитро Ткаченко.

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Він назвав цих 18% жителів окупованої частини Донецької області динамічною категорією. На його думку, як швидко українська влада відновить контроль над тією територією, дуже швидко все деконструюється.

“Якщо нічого не робити, якщо нічого не проговорювати і не здійснювати, ця ідентичність, скоріш за все, на нашу думку, буде тільки зростати”, - заявив він.

Дослідження проводилось українським офісом міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut з 30 травня по 13 червня 2016 року на замовлення аналітичного центру "Фабрика думки "Донбас". Дослідження проводилось методом особистих інтерв’ю. Соціологи опитали респондентів віком від 18 до 65 років, які мешкають у міських та сільських населених пунктах підконтрольних та непідконтрольних територій Донецької області. На непідконтрольній території України було опитано 605 респондентів. Похибка вибірки становить +/- 3,98%. На підконтрольній території України було опитано 805 респондентів. Похибка вибірки становить +/- 3,45%.