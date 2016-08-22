Ювілейні медалі до Дня Незалежності обійшлися у понад півмільйона гривень - ЗМІ

Таку виплату можна знайти на сайті Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, пише Економічна правда.

Як зазначається, так само ДУСя виплатила НБУ ще 170 тисяч 562 гривень за бланки дипломів до "25 років незалежності України".

Читайте такожМайже половина громадян не вважають Україну незалежною державою - опитування

Згідно з документами, оплата була здійснена 18 серпня.

Крім того на сайті можна знайти виплату ДУСі на рахунок фізичної особи – підприємця Сопову О.М. на суму 350 тисяч 500 гривень за футляри до державних нагород.

Така оплата була здійснена 9 серпня.