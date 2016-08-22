Експерти назвали основні досягнення України за роки незалежності
Основним досягненням України за 25 років незалежності більшість опитаних експертів називають насамперед формування активного громадянського суспільства та становлення волонтерського руху.
Як передає кореспондент УНИАН, про це під час дискусії на тему "Україні – 25: досягнення та поразки" повідомив аналітик фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Руслан Кермач.
Поряд з цим, за його словами, опитані експерти відзначають також проголошення і збереження державної незалежності України, реформування оборонного сектору і відновлення боєздатності української армії, збереження виробничого потенціалу та конкурентоспроможності деяких галузей економіки (аерокосмічна галузь, машинобудування, сектор IT-технологій).
Важливими досягненнями, на думку експертів, є також підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і зростання рівня національної свідомості, патріотизму та формування політичної нації в Україні.
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До головних поразок України на 25-річному шляху незалежності експерти зарахували передусім високий рівень корупції в державних органах влади і суспільному житті та нездатність захистити територіальну цілісність і, як наслідок, втрату контролю над частиною територій (Крим та окремі райони Донбасу).
Також експерти вказали на брак структурних реформ в економіці і державній системі та проблему впливу олігархів на владу і політичні процеси в країні, занепад сфери соціального захисту і соціальну незахищеність українських громадян, занепад науки та якості освіти.
Відповідаючи на запитання, що треба зробити насамперед, щоб Україна стала успішною і процвітаючою країною, експерти вказали передусім на необхідність подальшого проведення антикорупційної діяльності та викорінення корупції з усіх сфер життя.
Іншими важливими рецептами успіху, на переконання експертів, є проведення економічних реформ, що сприяли б надходженню міжнародних інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, а також завершення реформи судочинства, яка забезпечила б незалежність і справедливість судової системи.
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Серед подій, які вирішальною мірою визначили напрямок розвитку України, зазначається в дослідженні, експерти найчастіше згадували Революцію Гідності, Помаранчеву революцію та ухвалення Декларації про державний суверенітет і проголошення Незалежності України.
До найважливіших подій за 25 років з позитивним впливом опитані експерти також віднесли ухвалення Конституції України у 1996 році та підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
Серед визначальних подій з негативним впливом опитані експерти насамперед виокремили збройний конфлікт з РФ на Донбасі, встановлення політичного режиму Віктора Януковича, анексію Криму Росією, авторитаризм та формування "олігархату" за часів президентства Леоніда Кучми, базування Чорноморського флоту РФ в Криму та вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Водночас, йдеться в опитуванні, деяка частина експертів вважає, що такі події, як Помаранчева революція та Революція Гідності мали неоднозначний вплив на подальший розвиток України.
Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 9-19 серпня провів експертне опитування "Україні – 25: досягнення і поразки". Метою опитування було з’ясувати думки експертів щодо основних здобутків і невдач України за 25 років незалежності. Всього опитано 75 експертів.