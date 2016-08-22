Експерти назвали основні досягнення України за роки незалежності

Як передає кореспондент УНИАН, про це під час дискусії на тему "Україні – 25: досягнення та поразки" повідомив аналітик фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Руслан Кермач.

Поряд з цим, за його словами, опитані експерти відзначають також проголошення і збереження державної незалежності України, реформування оборонного сектору і відновлення боєздатності української армії, збереження виробничого потенціалу та конкурентоспроможності деяких галузей економіки (аерокосмічна галузь, машинобудування, сектор IT-технологій).

Важливими досягненнями, на думку експертів, є також підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і зростання рівня національної свідомості, патріотизму та формування політичної нації в Україні.

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До головних поразок України на 25-річному шляху незалежності експерти зарахували передусім високий рівень корупції в державних органах влади і суспільному житті та нездатність захистити територіальну цілісність і, як наслідок, втрату контролю над частиною територій (Крим та окремі райони Донбасу).

Також експерти вказали на брак структурних реформ в економіці і державній системі та проблему впливу олігархів на владу і політичні процеси в країні, занепад сфери соціального захисту і соціальну незахищеність українських громадян, занепад науки та якості освіти.

Відповідаючи на запитання, що треба зробити насамперед, щоб Україна стала успішною і процвітаючою країною, експерти вказали передусім на необхідність подальшого проведення антикорупційної діяльності та викорінення корупції з усіх сфер життя.

Іншими важливими рецептами успіху, на переконання експертів, є проведення економічних реформ, що сприяли б надходженню міжнародних інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, а також завершення реформи судочинства, яка забезпечила б незалежність і справедливість судової системи.

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Серед подій, які вирішальною мірою визначили напрямок розвитку України, зазначається в дослідженні, експерти найчастіше згадували Революцію Гідності, Помаранчеву революцію та ухвалення Декларації про державний суверенітет і проголошення Незалежності України.

До найважливіших подій за 25 років з позитивним впливом опитані експерти також віднесли ухвалення Конституції України у 1996 році та підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Серед визначальних подій з негативним впливом опитані експерти насамперед виокремили збройний конфлікт з РФ на Донбасі, встановлення політичного режиму Віктора Януковича, анексію Криму Росією, авторитаризм та формування "олігархату" за часів президентства Леоніда Кучми, базування Чорноморського флоту РФ в Криму та вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Водночас, йдеться в опитуванні, деяка частина експертів вважає, що такі події, як Помаранчева революція та Революція Гідності мали неоднозначний вплив на подальший розвиток України.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 9-19 серпня провів експертне опитування "Україні – 25: досягнення і поразки". Метою опитування було з’ясувати думки експертів щодо основних здобутків і невдач України за 25 років незалежності. Всього опитано 75 експертів.