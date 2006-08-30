Тігіпко побореться з кумівством і підвищить зарплату сталеварам

Акціонер Кременчуцького сталеливарного заводу Сергій ТІГІПКО заперечує можливість продажу акцій заводу будь-кому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на позачерговій сесії Кременчуцької міськради 29 серпня, яка розглядала питання “Про соціально-правову ситуацію в місті, що склалася у зв`язку з подіями на ВАТ “Кременчуцький сталеливарний завод” 25 серпня 2006 року”.

“Про це не може бути й мови. Ми з заводу не підемо”, - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він повідомив, що нове керівництво підприємства на чолі з Дмитром ЧЕРНЕНКОМ, планує змінити схему роботи з покупцями і постачальниками: “Продажі продукції йтимуть не через посередників, а прямо з заводу. При цьому ціни будуть прозорими. Ми також оголосимо тендер на закупівлі металу, металобрухту. Вистачить кумівства на заводі!”, - заявив С.ТІГІПКО.

Також, за його словами, нове керівництво планує провести тендер на банківське обслуговування, конкурс на заміщення вакантних посад тих керівників, які за вказівкою старого керівництва підприємства не виходять на роботу.

С.ТІГІПКО також пообіцяв, що з першого вересня зарплата на підприємстві збільшитися на 10%.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня ввечері група невідомих здійснила спробу захопити адміністративний корпус Кременчуцького сталеливарного заводу. Працівники підприємства викликали міліцію і нападники були затримані.

Цього ж дня на підприємстві змінилося керівництво. Новий голова правління підприємства Дмитро ЧЕРНЕНКО заявив кореспонденту УНІАН, що нове керівництво Кременчуцького сталеливарного заводу не має ніякого відношення до конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня ц.р. на підприємстві було змінено керівництво. Кабінет директора замість Олександра ХОЛОШИНА зайняв Д.ЧЕРНЕНКО.

Три місяці тому, 17 травня, частина акціонерів заводу (група “ТАС”) провела в Дніпропетровську збори, призначивши головою наглядової ради сталеливарного заводу голову компанії “ТЕКО-Днепрометіз” Валерія НОВИЦЬКОГО замість Павла ЛЕБЕДЄВА, а також головою правління заводу Д.ЧЕРНЕНКО замість О.ХОЛОШИНА; затвердила нових членів правління і членів наглядової ради.

Але, правління заводу на чолі з О.ХОЛОШИНИМ, яке представляє інтереси групи банку “Форум”, до ночі 25 серпня здійснювало оперативне управління підприємством. Вони заявляли про незаконність зборів акціонерів 17 травня, а також всіх подальших зборів, ініційованих акціонерами від групи “ТАС”.

Водночас, відповідно до наказу по ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» №1-К від 25 серпня 2006 року «Про вступ до повноважень голови правління», Д.ЧЕРНЕНКО приступив до виконання своїх посадових обов`язків – голови правління ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод».

Нове керівництво заводу підтверджує, що впродовж 45 діб буде проведено збори акціонерів, на яких будуть враховані інтереси всіх акціонерів.

ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод створений в 1966 році, з 1990 став відкритим акціонерним товариством. З 2003 по 2005 обсяг випуску сталевого литва збільшився з 35000 до 116000 тонн. Обсяг реалізації за той же період зріс з 326 млн. грн. до 512 млн. грн. Прибуток за останні три роки становив 10 млн. грн.