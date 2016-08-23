До суду передано справу про хабарництво Героя України Романчука

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, військовою прокуратурою Південного регіону України було спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно Романчука. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

Читайте такожВійськова прокуратура завершила розслідування у справі "миколаївського Тутанхамона" Романчука

Чиновник був затриманий під час отримання хабара на загальну суму $90 тис. в Миколаєві 3 червня.

29 червня досудове слідство було закінчено, а підозрюваному та його захисникам надано доступ до матеріалів провадження. При цьому сторона захисту спробувала штучно затягнути процедуру, без якої судовий розгляд обвинувального акту неможливий, йдеться в повідомленні.

За клопотанням військової прокуратури Приморський районний суд Одеси встановив стороні захисту кінцевий строк ознайомлення з матеріалами провадження по 19 серпня. В цей термін підозрюваний і троє з п’яти його захисників скористались своїм правом у повному обсязі.

Обвинувальний акт направлено для розгляду по суті до Центрального районного суду Миколаєва.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня оперативники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали групу чиновників на чолі з першим заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Романчуком за одержання 80 тис. доларів хабара. Ці гроші були частиною суми у 92 тис. доларів, яку чиновники вимагали від підприємця за сприяння в оформленні документів на видобуток корисних копалин.

Під час обшукі на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів справи, в тому числі в маєтку Романчука, були виявлені валіза з 300 тис. доларів і велика кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких були сейфи з золотими зливками, старовинними іконами, антикваріатом, столовим сріблом. У сейфах також зберігалася "чорна бухгалтерія", яка доводить здійснення корупційних оборудок.

8 червня суд обрав Романчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у сумі 5 млн 512 тис. грн.

21 червня Апеляційний суд Одеської області залишив в силі рішення суду першої інстанції, і Романчук після внесення застави вийшов із СІЗО.