Військова прокуратура завершила розслідування у справі "миколаївського Тутанхамона" Романчука

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та його захиснику, відповідно до ст. 290 КПК України, надано матеріали для ознайомлення», - інформують в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня оперативники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали групу чиновників на чолі з першим заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Романчуком за одержання 80 тис. дол. хабара. Ці гроші були частиною суми у 92 тис. доларів, яку чиновники вимагали від підприємця за сприяння в оформленні документів на видобуток корисних копалин.

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Під час обшуків, проведених на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів справи, в тому числі в маєтку Романчука, були виявлені валіза з 300 тис. дол. і велика кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких були сейфи з золотими зливками, старовинними іконами, антикваріатом, столовим сріблом. У сейфах також зберігалася "чорна бухгалтерія", яка доводить здійснення корупційних оборудок.

8 червня суд обрав Романчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у сумі 5 млн 512 тис. грн.

21 червня Апеляційний суд Одеської області залишив чинним рішення суду першої інстанції, і Романчук після внесення застави вийшов із СІЗО.