"Миколаївського Тутанхамона" Романчука випустили під заставу 5,5 мільйона гривень

Про це повідомляє ТСН.

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Звинуваченого у хабарі в 90 тисяч доларів Романчука і ще кількох його підлеглих затримали під час передачі частини хабаря. Згодом під його маєтком знайшли мережу тунелів із сейфами, в яких зберігався антикваріат і коштовності.

Скандал із Романчуком спровокував і відставку його керівника - губернатора Миколаївщини Вадима Мерікова.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Романчуку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 5 мільйонів 512 тисяч.

Анатолій Матіос, голова військової прокуратури, яка займається справою, заявив 11 червня, що розслідування планується завершити протягом півтора місяців.

Тоді він також заявив, що у разі внесення застави необхідно буде довести законність походження цих коштів.

"Кожна гривня, кожна копійка коштів, які вносяться в таких випадках за корупціонерів, вона перевіряється всіма можливими інструментами – від служби фінансового моніторингу до фіскальних органів – і треба ще довести походження цих коштів. Ті кошти, які були вилучені в домівці, за місцем роботи досить важко, я думаю, буде доводити походження", – зазначив Матіос.