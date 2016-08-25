У Києві на Хрещатику відкрилася виставка "Люди Свободи" (фото)

У Києві на вулиці Хрещатик відкрилася виставка про «людей свободи» - 25 постатей з історії України ХХ століття, яких історики вважають гарантами незалежності.

Читайте такожДень Незалежності: як українці відзначають головне свято країни (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського інституту національної пам’яті, експозиція приурочена до 25-річчя відновлення незалежності України і розповідає про 25 «людей свободи», які своєю працею та боротьбою в минулому столітті, зробили її можливою.

«Виставка побудована здебільшого на ілюстративному матеріалі, ви не побачите тут дуже багато тексту. Завдання тексту – зацікавити людей цими безпосередніми особистостями для того, щоб вони почали шукати додаткову інформацію про них. Найважливіше в цій виставці – це фотографії, і найбільш промовистим елементом цієї виставки є очі цих людей. Очі тих людей, яких ми називаємо Людьми Свободи. Тих, які не зламалися, які боролися. Завдяки яким наша незалежність стала можливою», – пояснив голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

У проекті - 25 чоловіків і жінок, але є 26-й персонаж виставки – герой Небесної Сотні Назар Войтович. “Постать Назара Войтовича уособлює зв'язок між тим шляхом, який довелося пройти Україні до незалежності, змінами, які відбувалися під час Революції гідності, та майбутнім, яке ще чекає на Україну”, – розповіли автори проекту.

Виставка «Люди Свободи», яка розташована біля Центрального поштамту на Хрещатику, триватиме до 12 вересня, а по її завершенню двадцять п’ять комплектів плакатів будуть розповсюджені по всім областям України.