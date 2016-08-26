Пістолет, з якого вбили жителя Кривого Озера, шукають у річці

Про це повідомив телеканал "112 Україна".

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня суд заарештував старшого сержанта Кривоозерського відділу поліції Миколаївської області Дениса Ляхвацького.

В ході судового засідання він визнав перевищення повноважень, але заперечує, що винен у вбивстві. За попередніми даними, саме Ляхвацкий стріляв у вбитого з особистої зброї, а не з табельної.

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Старшого лейтенанта і сержанта з того ж відділення підозрюють у перевищенні службових повноважень, їх також заарештував суд.

У ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Олександр Цукерман. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували «заходи фізичного впливу та наручники». Пізніше з'явилася інформація, що Цукерман помер від вогнепальних поранень. За даними судмедекспертизи, у нього стріляли впритул з травматичного пістолета.