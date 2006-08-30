Оперативники ГУБОЗу допомогли знешкодити банду із Санкт-Петербурга

У ході спільної операції працівників Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та Головного управління МВС Російської Федерації у Північно-Західному федеральному окрузі Росії припинили діяльність особливо небезпечної злочинної групи, яка діяла у Санкт-Петербурзі з 2003 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю ГУБОЗ МВС України, бандити входили до так званої Пермської злочинної організації. Вона спеціалізувалася на крадіжках автотранспорту, шахрайських діях на ринку нерухомості та контролювала ігровий бізнес.

У Росії проти членів банди порушено 15 кримінальних справ за фактами розбійних нападів, зумисних убивств, викрадень людей, зловживань службовим становищем тощо. Зокрема, бандити позбавляли життя власників престижних квартир та автомобілів.

Після скоєння злочину в Росії учасники банди певний час переховувалися в Україні, а потім знову поверталися до Санкт-Петербурга.

Встановлено особи п’ятьох зловмисників. Під вартою перебувають троє: двоє громадянин України і громадянка Росії. Інших підозрюваних оголошено в розшук.

За 7 місяців 2006 року працівники ГУБОЗ МВС України ліквідували 19 організованих злочинних груп з міжнародними зв’язками. Порушено 23 кримінальні справи відносно 74 осіб.