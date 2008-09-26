Тимошенко вже будує плани "після відновлення коаліції"

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає необхідним після відновлення коаліції у Верховній Раді розблокувати у країні приватизаційний процес і обіцяє зробити все можливе, щоб приватизація в Україна знову розпочалася.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, про це вона заявила сьогодні у Києві в інтерв’ю провідним зарубіжним агенціям.

Прем’єр зазначила, що приватизацію блокує Президент України Віктор ЮЩЕНКО. «Сьогодні не уряд блокує цей процес, навпаки, уряд вважає, що проведення чесної, прозорої приватизації додатково посилить економічну і фінансову стабільність країни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я переконана, що прийшов час Президенту зняти табу, зняти блок з усіх приватизаційних процесів», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Фонді держмайна очікують, що план приватизації в 2008 році буде виконано максимум на 5%.

12 вересня В.ЮЩЕНКО заявив про необхідність розблокування приватизаційного процесу в Україні, який блокований через те, що немає довіри, що кошти, отримані від приватизації, будуть використовуватись урядом на розвиток країни, а не на популістські кроки.

Зокрема, Президент розкритикував плани уряду спрямовувати кошти від приватизації у 2008 році на виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР.

Також глава держави висловив сподівання, що у 2009 році приватизаційний процес буде розблоковано.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2008 рік надходження від приватизації передбачено у розмірі 8 млрд. 602 млн. грн.

Фонд державного майна України одержав від приватизації в січні-серпні цього року 348 млн. грн.

У 2009 році від приватизації планується отримати 8,5 млрд. грн.