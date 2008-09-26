Тимошенко: світова фінансова криза не вплине на Україну

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що світова фінансова криза не вплине на Україну.

Як повідомили УНІАН в Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це вона заявила в інтерв’ю провідним зарубіжним агенціям.

«Україна економічно і фінансово живе стабільно, і я можу твердо сказати, що світова фінансова криза на Україну не перекинеться»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що уряду вдалося подолати інфляцію, з профіцитом виконується державний бюджет країни.

Окрім того, за її словами, протягом останніх місяців Національний банк України збільшив валютні резерви на 4 млрд. доларів США.

«Незважаючи на те, що у зв’язку зі світовою фінансовою кризою більшість країн переглянуло показники темпів зростання ВВП в бік зниження, Україна навпаки за останні місяці підвищила темпи зростання ВВП з 6,3% до 7,1%», - зауважила прем’єр-міністр.