"Слідом за французами": італійські депутати зібралися до окупованого Криму

Про це у своєму Twitter повідомив глава комітету Держдуми з міжнародних справ РФ Олексій Пушков.

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"Слідом за французами в Крим збираються італійські парламентарі. Захід не зможе утримувати ізоляцію Криму: живуть там люди - частина Європи", - написав він.

Слідом за французами в Крим збираються італійські парламентарії. Захід не зможе утримувати ізоляцію Криму: живуть там люди - частина Європи. — Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) August 27, 2016

Як повідомляв УНІАН, 29-31 липня делегація з 11 французьких парламентарів на чолі з депутатом національних зборів, екс-міністром транспорту Франції Тьєррі Маріані знову перебувала в окупованому Криму.

У свою чергу Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи французьких парламентарів в окуповану Росією Автономну Республіку Крим.