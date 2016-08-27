"Слідом за французами": італійські депутати зібралися до окупованого Криму
Італійські парламентарі слідом за представниками Франції планують відвідати окупований Крим.
Про це у своєму Twitter повідомив глава комітету Держдуми з міжнародних справ РФ Олексій Пушков.
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"Слідом за французами в Крим збираються італійські парламентарі. Захід не зможе утримувати ізоляцію Криму: живуть там люди - частина Європи", - написав він.
Слідом за французами в Крим збираються італійські парламентарії. Захід не зможе утримувати ізоляцію Криму: живуть там люди - частина Європи.— Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) August 27, 2016
Як повідомляв УНІАН, 29-31 липня делегація з 11 французьких парламентарів на чолі з депутатом національних зборів, екс-міністром транспорту Франції Тьєррі Маріані знову перебувала в окупованому Криму.
У свою чергу Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи французьких парламентарів в окуповану Росією Автономну Республіку Крим.