ЗМІ: Слідчі отримали відеозапис вбивства Цукермана

Про це повідомляє миколаївське видання «Новини-N», посилаючись на джерело в прокуратурі.

"Джерело стверджує, що на відеозаписі видно, як потерпілого б'ють троє поліцейських, а не шестеро, як вважалося раніше", - пише видання.

Згідно з повідомленням, запис зроблено відеокамерою спостереження одного з розташованих поряд магазинів.

"За словами джерела, на записі видно також і той момент, коли в Олександра Цукермана стріляють", - повідомляє видання.

"Отримати запис із камер спостереження правоохоронці намагалися ще в день вбивства, 24 серпня. Однак тоді відеозапис отримати не вдалося. На питання журналістів про відеозапис спочатку відповідали, що камери не працювали, потім говорили, що запис є, але через низьку якість камери і темний час доби там нічого не видно", - сказано в публікації.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Цукерман.

Як стверджують у поліції, Цукерман пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та кайданки". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, проведеної обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня, він помер від вогнепальних поранень, на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальні поранення, отримані в результаті пострілів із травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

Смерть жителя Кривого Озера викликала бунт жителів райцентру, які намагалися перешкодити вивезенню до Миколаєва шести поліцейських, які виїжджали за адресою Цукермана. В результаті штат відділення поліції в Кривому Озері був розформований і буде набраний заново, також через інцидент було змінено начальника Головного управління поліції в Миколаївській області.