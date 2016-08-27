Нардеп розповів, що заважає знайти пістолет, з якого поліцейські стріляли у жителя Кривого Озера

Про це заявив народний депутат від фракції "Народний фронт" Вадим Подберезняк, повідомляє 112.ua.

"Ні, пошуки пістолета не припинено. Припинили пошуки тільки на ніч, а вранці почали знову і на даний момент я тільки що спілкувався з прокурором області, ніхто пошуки пістолета не припинив", - сказав Подберезняк.

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Він додав, що річка, в якій шукають речовий доказ, дуже замулена, а той, хто стріляв, плутається у своїх свідченнях щодо того, де він викинув пістолет.

За словами народного депутата, розглядаються різні версії того, де був викинутий пістолет – навіть варіант, у якому обвинувачений умисно показував не те місце, щоб неможливо було знайти речовий доказ.

"Це знаряддя вбивства, воно має бути знайдено і приєднане до речових доказів", - зазначив Подберезняк.

Він також додав, що є неперевірені дані про те, що підозрюваного у вбивстві Цукермана раніше перевели з одного райвідділу до іншого через агресивну поведінку.

"Жорстокість... говорили мені про цього хлопця, який вбив, що він раніше працював у Первомайському райвідділі, і його перевели саме за агресивну поведінку (але я ще не перевірив цю інформацію). Можливо, потрібно було раніше звернути увагу на його агресивну поведінку, і тоді такої трагедії б не було", - сказав Подберезняк.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера. Як стверджують у поліції, Цукерман пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, проведеної обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня, він помер від вогнепальних поранень, на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальних поранення, отримані в результаті пострілів з травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

Смерть мешканця Кривого Озера викликала бунт жителів райцентру, які намагалися перешкодити вивезенню в Миколаїв 6 поліцейських, які виїжджали за адресою Цукермана.

В результаті складу відділення поліції в Кривому Озері був розформований і буде набраний заново, також через інцидент було замінено начальника Головного управління поліції в Миколаївській області.