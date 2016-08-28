Окупаційна влада Криму не пустила до Умерова онуків

Про це повідомила його дочка, Айше Умерова.

"Привезли до нього малюків - але їх не пустили, як і в минулий раз. Вони обіймають дідуся через ґрати, цілують йому руки... На це занадто боляче дивитися...", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

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За її словами, Ільмі Умеров був змушений збільшити дозу своїх препаратів, щоб тримати тиск під контролем, вчора, 27 серпня, був перший день, коли він "відчував себе нормально (наскільки це в принципі можливо в такій обстановці)".

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі закликали негайно звільнити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, якого окупаційна влада Криму незаконно утримує в психіатричній лікарні, і забезпечити йому термінову медичну допомогу.

ФСБ РФ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталя Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу».