ЄС закликав Росію негайно звільнити заступника голови Меджлісу - заява

Відповідна заява речника Зовнішньої служби ЄС була розповсюджена сьогодні у Брюсселі.

"Примусове психіатричне лікування та обстеження заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, який був звинувачений в "сепаратизмі" у травні 2016 року, є явним порушенням міжнародних стандартів у сфері прав людини. Ми закликаємо до його негайного звільнення і, враховуючи серйозні побоювання за стан його здоров'я, забезпечити термінове і належне медичне обслуговування", - йдеться у заяві.

Речник Зовнішньої служби ЄС наголосив, що Євросоюз неодноразово говорив про погіршення ситуації з правами людини у Криму і Севастополі після анексії півострова Російською Федерацією.

"Заборона діяльності Меджлісу, який є органом самоврядування кримських татар, та визначення його "екстремістською організацією" серйозно порушили права кримських татар", - переконані в ЄС.

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У зв'язку з цим у Брюсселі повторили заклик гарантувати безпечне повернення в Україну всіх українських громадян, які незаконно утримуються в Росії, в тому числі, режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка, які були засуджені рік тому в "порушення міжнародного права і елементарних стандартів правосуддя".

"Європейський Союз, як і раніше, відданий повному виконанню своєї політики невизнання незаконної анексії Кримського півострова", - наголосили в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу». «У березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет», - заявила Поклонська.

11 серпня так званий «суд» у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доправити Умерова у психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало зле, і «швидка» забрала його в лікарню.

16 серпня працівники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні у психдиспансер для проведення психіатричної експертизи.