У Хмельницькому невідомий поранив ножем у тролейбусі 12-річну дівчинку

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби обласної поліції Інна Проник, це сталося 27 серпня.

Зі слів потерпілої, близько 16.30 у тролейбусі 11А, який рухався по вул. Бандери, невідома особа нанесла ножове поранення у вигляді порізу.

Працівники поліції за цим фактом проводять перевірку.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області після вбивства восьмирічної дівчинки спалахнув ромський погром.