У Хмельницькому невідомий поранив ножем у тролейбусі 12-річну дівчинку
11:13, 28 серпня 2016Суспільство
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У Хмельницькому в дитячу міську лікарню госпіталізували 12-річну дівчинку, якій нанесли ножове поранення у тролейбусі.
Співробітники поліції за даним фактом проводять перевірку / facebook.com/Патрульна-поліція-України
Як повідомила УНІАН керівник прес-служби обласної поліції Інна Проник, це сталося 27 серпня.
Зі слів потерпілої, близько 16.30 у тролейбусі 11А, який рухався по вул. Бандери, невідома особа нанесла ножове поранення у вигляді порізу.
Працівники поліції за цим фактом проводять перевірку.
Як повідомляв УНІАН, в Одеській області після вбивства восьмирічної дівчинки спалахнув ромський погром.
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