Правозахисники розповіли про звільнення 13 осіб з "таємної в'язниці" СБУ

Про це йдеться у повідомленні на сайті правозахисної організації Amnesty International.

У звіті зазначається, що шестеро осіб були звільнені 25 липня, ще семеро, в тому числі одна жінка - 2 серпня. 12 з них були у списку, який раніше правозахисники передали головному військовому прокурору Матіосу.

Крім того, стверджується, що представникам організації вдалося поспілкуватися з п'ятьма звільненими. Прізвища трьох із них: Микола Вакарук, Віктор Ашихін та Дмитро Корольов. Вони заявили, що мають намір домагатися справедливості. Двоє звільнених побажали залишитися невідомими.

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Так, Вакарук розповів, що був прикутий наручниками до ліжка у лікарні. Він та Ашихін стверджують, що їх попередили про мовчання про їхнє утримання "у в'язниці" та погрожували.

За даними правозахисників, наразі у "таємних в'язницях" СБУ перебувають щонайменше п'ятеро осіб. Двоє з них - росіяни, ще двоє - українці. П'ята особа нібито психічно хвора.

Раніше помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович заявив про появу в Україні секретних в'язниць. За його словами, в деяких районах Києва "ігнорування прав людини" вкоренилося і має системний характер, тому це необхідно терміново вирішувати.

У доповіді Шимоновича щодо України зафіксовано сотні випадків незаконного затримання, тортур і жорстокого поводження із затриманими - як з боку бойовиків, так і Києва.