Мер Дніпра Філатов роздаватиме ветеранам АТО ліцензії на вуличну торгівлю, як у США

Про таке рішення розповів мер Борис Філатов.

Деталі та правила процедури у міськраді обіцяють повідомити найближчим часом.

«Я вирішив роздавати ветеранам АТО дозволи на вуличну торгівлю. Їхнім сім'ям, їхнім вдовам. Як це роблять у США», – написав очільник міста на свої сторінці в соцмережі Facebook.

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За словами Бориса Філатова, мерія вже звернулася за консультаціями до фахівців зі Сполучених Штатів Америки. Міський голова Дніпра розповів, що в Нью-Йорку, в Централ-парку, та біля Білого Дому в Вашингтоні можуть торгувати тільки ветерани в'єтнамської війни. Військові там мають довічну ліцензію, яку неможливо передати третім особам.

Борис Філатов також додав, що більшість торгових місць у центрі Дніпра передадуть вдовам дніпровських бійців, які загинули під Іловайськом. Мер також наголосив, що важливо надати сім'ям загиблих і постраждалих бійців матеріальну допомогу на багато років вперед. Адже тільки так можна справді полегшити людям життя.

«Наш прямий обов'язок – дати їм засоби для існування. Не відкупитися виділенням землі, якої, насправді, особливо й немає (або вона нічого не коштує, або до неї не проведені комунікації), а дати гроші», – написав керівник Дніпра.

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Про своє рішення мер міста оголосив у другу річницю Іловайської трагедії. Рішенню передувала тривала боротьба з незаконною вуличної торгівлею. Так, минулого тижня в одному з районів міста зупинили будівництво незаконної «наливайки», яку бізнесмени у змові з чиновникам мерії планували звести на землі, що належить бійцеві АТО. Споруду знесли, а чиновників, причетних до схеми, звільнили.