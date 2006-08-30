“Нафтогаз України” і E.On Ruhrgas зустрілися з ініціативи німецької сторони

Сьогодні голова правління НАК “Нафтогаз України” Володимир ШЕЛУДЧЕНКО провів переговори з делегацією E.On Ruhrgas AG (Німеччина) на чолі з членом правління компанії Йохеном ВАЙЗЕ. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК “Нафтогаз України”.

У повідомленні наголошується, що зустріч відбулася за ініціативою німецької сторони.

В ході переговорів були обговорені питання двосторонньої співпраці НАК “Нафтогаз України” і E.On Ruhrgas AG в галузях транспортування, транзиту, зберігання і диспетчеризації потоків природного газу; впровадження і вдосконалення систем обліку газу, енергозбереження в газовій промисловості та у споживачів.

В.ШЕЛУДЧЕНКО і Й.ВАЙЗЕ також обговорили питання надійності транзиту і постачань газу впродовж наступного опалювального сезону.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" повідомив, що в українські підземні сховища газу щодоби закачується близько 130 млн. кубометрів газу, що дозволить накопичити достатні резерви для безперебійної роботи зимою. Графік постачань і закачування газу повністю узгоджений з постачальниками газу, і він виконується всіма сторонами.

Також сторони домовилися про активізацію діалогу двох компаній.