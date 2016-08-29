"Думаю про Китай та смертну кару": журналіст поскаржився на "показушний" ремонт траси Київ-Одеса

На своїй сторінці у Facebook він розповів, що періодично їздить одеською трасою приблизно до Білої Церкви і звик до того, що там постійний "ремонт".

Також журналіст зазначив, що кожного разу, стоячи там у заторі, думає про Китай та смертну кару.

"Цей ремонт - показуха та імітація. Розвод. Роботи йдуть непослідовно - трасу "понадкушували" в різних місцях, залишивши вузькі проїзди, де збираються затори. Іноді звуження абсолютно безглузді, нічим не обґрунтовані. І ці звуження там вже мінімум 2 роки. Багато ділянок у "ремонті" давно заросли травою, вони занедбані", - висловив обурення Комаров.

За словами журналіста, заправляючи машину, кожен водій платить з кожного літра палива так званий дорожній акциз (з кожного літра бензину це приблизно 7-8 гривень). "Навіть якщо керуватися найбільш нескромними підрахунками вартості ремонту доріг (чомусь в Україні дороги набагато дорожчі, ніж в Європі), то за 25 років незалежності можна було заасфальтувати всю країну", - розповів він.

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Також Комаров пояснив, чому траса Київ-Одеса нагадує найгірший варіант довгобуду.

"Це не ремонт, а імітація. У суботу та неділю роботи не ведуться взагалі. Які можуть бути вихідні дні, коли ремонтується найважливіша транспортна артерія? Такі роботи повинні йти цілодобово, як це робиться у цивілізованих країнах (де не розкрадають бюджет)", - упевнений журналіст.

Далі він продовжив, що дороги - лакмусовий папірець і показник рівня корупції на найвищому державному рівні.

"У Китаї чиновника, спійманого на крадіжці бюджетних коштів (в тому числі призначених на будівництво доріг), засуджують до смертної кари. Тому там не крадуть", - підсумував Комаров.