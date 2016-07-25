На трасі Одеса-Київ внаслідок зіткнення восьми автомобілів загинули три людини

Як повідомили УНІАН у прес-службі поліції Кіровоградської області, 25 липня близько 13:00 відбулося зіткнення 8 транспортних засобів, які рухалися в попутному напрямку. У результаті аварії 5 автомобілів загорілися, інші дістали механічні пошкодження. В ДТП загинуло 3 людини, до лікарні за медичною допомогою на даний час звернулося 4 особи. Точна кількість потерпілих з’ясовується. На місці працюють поліцейські та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, трагедія сталася через задимлення ділянки дороги внаслідок спалювання стерні на полях.

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Вирішується питання щодо відкриття за цими фактами кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 2 ст. 245 ККУ (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу).

Обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня у Білгород-Дністровському районі Одеської області через задимлення траси, яке виникло в результаті горіння стерні, сталося зіткнення 4 автомобілів, зокрема вантажівок і пасажирського рейсового мікроавтобуса. В результаті ДТП одна людина загинула, ще одна - травмована.