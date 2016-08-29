Екс-заступника мера Дніпра відправили під домашній арешт

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, Апеляційний суд Дніпропетровської області обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Екс-першому заступнику мера підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки).

У прокуратурі нагадали, що у період своєї діяльності (працював на посаді 2000-2013 та 2014-2015 рр.) посадовець, використовуючи своє службове становище та діючи в інтересах юридичних осіб, умисно не організував та не проконтролював укладення договорів з оформлення пайової участі забудовників у створенні інженерно-транспортної інфраструктури міста, внаслідок чого 53 підприємства не сплатили до державного бюджету грошові кошти у вигляді пайових внесків на суму понад 18,3 млн грн.

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Також слідством встановлено, що перший заступник міського голови, достовірно знаючи про рішення Дніпропетровської місцевої ради та господарського суду Дніпропетровської області про передачу на баланс одного з комунальних підприємств об’єктів нерухомого майна, не забезпечив їх виконання, внаслідок чого 230 об’єктів нерухомої комунальної власності лишилися на балансі житло-комунальних підприємств, які у подальшому було визнано банкрутами, а об’єкти нерухомості через процедуру ліквідації перейшли у власність приватних юридичних осіб.

Крім того, посадовець підписав та видав рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради про передачу нежитлового приміщення з балансу діючого комунального підприємства на баланс іншого, яке на той час не здійснювало господарської діяльності та відносно якого у 2012 році було розпочато процедуру банкрутства. У подальшому це стало підставою для вибуття вказаного приміщення з комунальної власності шляхом відчуження через процедуру ліквідації підприємства, що спричинило державі збитки на суму майже 3,5 млн грн.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня екс-першому заступнику мера було оголошено про підозру в учиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. Посадовця було оголошено в розшук.