Трьом фігурантам справи про розкрадання в "Охматдиті" оголошена підозра

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ) на своїй сторінці у Facebook. «Службою безпеки України та Національною поліцією оголошено про підозру трьом фігурантам справи про розкрадання понад дев’яти мільйонів державних коштів на дитячій лікарні "Охматдит", - йдеться у повідомленні.

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Найближчим часом судом буде прийнято рішення про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

В СБУ нагадали, що протягом 2012-2014 років ДП "Укрмедпроектбуд" отримало з бюджету кошти на закупівлю медичного обладнання та добудову дитячої лікарні. Для реалізації завдань чиновники уклали договір з комерційною структурою ТОВ "Укрпрофмед". Однак за попередньою змовою з посадовцями бізнесмени штучно завищили вартість обладнання та робіт на 9,2 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування у низці кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 364 та ст. 191 Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня співробітники СБУ викрили розкрадання чиновниками та підприємцями більше 9 млн грн в київській дитячій лікарні "Охматдит". Під час обшуків в офісах та за місцями проживання у шести фігурантів справи, серед яких один й досі чиновник, було вилучено докази, які доводять розкрадання державних коштів, виділених дитячій лікарні.

Протягом 2012-2014 років спеціалізоване державне підприємство отримало з бюджету кошти на закупівлю медичного обладнання та добудову дитячої лікарні. Для реалізації завдань чиновники уклали договір з приватною комерційною структурою. Правоохоронці встановили, що за попередньою змовою з посадовцями бізнесмени штучно завищили вартість обладнання та робіт на 9,2 млн грн.