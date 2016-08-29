Вбивство Шеремета: поліція в найближчі дні повідомить деталі розслідування

Про це він сказав у понеділок в ефірі "5 каналу", пише Українська правда.

"Деталі зараз ніхто не має права розголошувати. Але на цьому етапі керівництво поліції через декілька днів скаже ті деталі, які можна оголосити. Слідство йде і воно йде всесторонньо", - сказав він.

Читайте такожШеремет і Притула повідомляли про стеження за ними ще в листопаді - Нацполіція

Шеремет був убитий 20 липня в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Слідство розглядає професійну діяльність Шеремета як основну версію вбивства. У той же час поліція вивчає ще три версії: особисті неприязні стосунки до журналіста, дестабілізація обстановки в країні і помилка вбивць, метою яких могла бути Притула, оскільки вона теж користувалася цим автомобілем.