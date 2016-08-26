Погорілий на хабарі в €170 тисяч тимчасовий керівник НАУ вже в лікарні "з гіпертонічним кризом"
Тимчасовий виконувач обов'язків ректора Національного авіаційного університету Володимир Харченко вважає справу проти нього сфабрикованою і наголошує, що у СБУ немає доказів проти нього. Також він заявив, що потрапив до лікарні.
Про це Харченко розповів у коментарі Громадському радіо.
"Прийшли люди, представились НАБУ, звинувачують мене невідомо в чому. Не було представлено обвинувачення", — зазначив він.
Те, що сталось, Харченко пов’язує зокрема з тим, що він виступав проти будівництва житлового комплексу на території, який не має жодного відношення до університету.
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А також з тим, що незабаром в університеті стартують вибори нового ректора і таким чином усуваються небажані кандидати.
Зараз Харченко в лікарні. Він зазначив, що у нього піднявся тиск і стався гіпертонічний криз.
Щодо звинувачення у хабарництві, то він все заперечує. "Я не вимагав. Доказів немає", — сказав т.в.о. ректора НАУ.
Раніше УНІАН повідомляв, що під час отримання хабара в розмірі 170 тис. євро затриманий т.в.о. ректора Національного авіаційного університету.