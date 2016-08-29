Суд заарештував голову Липовецької РДА Вінничини, затриманого на хабарі у $4 тисяч

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

«Слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, за фактом вимагання та отримання головою Липовецької райдержадміністрації у приватного підприємця неправомірної грошової винагороди у розмірі 3,9 тисячі доларів США за сприяння у виділенні земельної ділянки, площею 26 гектарів», - сказано у повідомленні.

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Чиновнику оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та взято під варту з можливістю внесення застави у розмірі 435 тисяч гривень.

За вчинене кримінальне правопорушення йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, Демихіна було затримано 26 серпня.