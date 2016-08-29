"Нема складу злочину": закрито справу проти депутата Чернівецької міськради, підозрюваного в підкупі виборців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у відповіді прокуратури Києва на інформаційний запит журналіста телеканалу 1+1 Олега Тудана, яку він сьогодні оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

У документі повідомляється, що 27 травня досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Білика було призупинено у зв’язку з невстановленим місцезнаходженням підозрюваного.

18 липня досудове розслідування у провадженні Білика було поновлено, оскільки він самостійно з’явився в правоохоронні органи, надав покази щодо подій, які мали місце під час підготовки та проведення виборів депутатів до Чернівецької міської ради.

«У подальшому проведенням окремих слідчих дій, у тому числі, допиту свідків, дослідженням письмових доказів у справі, встановлено відсутність у діях Білика Р. складу злочину, про підозру у вчиненні якого йому було повідомлено», – йдеться у відповіді на запит.

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«З огляду на вказане 27.07.2016 року процесуальним керівником прийнято рішення про закриття кримінального провадження стосовно Білика Ростислава у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ч.4 ст.160 КК», – повідомляє прокуратура Києва.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2015 року під час проведення виборів депутатів до Чернівецької міської ради на виборчій дільниці у студмістечку Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича спостерігачі ОПОРИ виявили масові факти фотографування бюлетенів. 27 жовтня студенти університету дали свідчення правоохоронцям, що вони віддали свій голос за конкретну партію та кандидата на місцевих виборах, бо їм за це заплатили.

Цього ж дня у помешканні викладача Чернівецького національного університету Ростислава Білика – кандидата у депутати до міськради від партії «Рідне місто» було проведено обшук. Йому інкримінували порушення ч.4 ст.160 ККУ (перешкоджання насильством, обманом, погрозою, підкупом або іншим чином вільному здійсненню громадянином права брати або не брати участь у виборах). 1 листопада 2015 року правоохоронці оголосили Білика в розшук.

У листопаді 2015 року в справі щодо підкупу голосів виборців на місцевих виборах було умовно засуджено на один рік трьох студентів Чернівецького національного університету.

У травні 2016 року кримінальне провадження щодо Білика почало розслідувати Головне управління поліції в Києві.

Наприкінці липня депутат Білик повернувся до Чернівців.