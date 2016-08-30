У Миколаєві безпорадні поліцейські не наважилися завадити двом п'яним мажорам бити людей (відео)

Відео сутичок в центрі Миколаєва сьогодні опублікував на Youtube очевидець події. На ньому видно, що ніхто з присутніх поліцейських не спробував припинити хуліганські дії, які тривали в їх присутності, а також затримати хуліганів.

В свою чергу, як повідомляє відділі комунікації поліції Миколаївської області, за фактом бездіяльності співробітників поліції розпочато службову перевірку.

«За фактом здійснення неправомірних дій проводиться досудове розслідування і з'ясовується законність дій правоохоронців під час оформлення матеріалів», - повідомили у відомстві.

Як повідомляє поліція, керівництво ГУНП в області призначило службову перевірку щодо повноти виконання співробітниками Центрального відділу поліції своїх службових обов'язків.

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Слідчим відділенням Центрального відділу поліції Миколаєва розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.296 КК України (хуліганство), що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Встановлюються обставини події, дається додаткова правова кваліфікація.

Поліція також повідомляє, що шукає учасників і свідків інциденту.

Стосовно даного факту також висловився депутат Верховної Ради, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Щодо вчорашнього «бидломарафону» в Миколаєві. Я говорив з новим начальником Миколаївської поліції Юрієм Морозом. Він діятиме максимально жорстко, але в рамках закону», - заявив Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Щодо непрофесійних і легкодухих дій патрульних поліцейських, які замість того, щоб кинутися на переслідування п'яних негідників, залишилися стояти, роззявивши роти, то всі, хто не виконав свої обов'язки, будуть звільнені після проведення службового розслідування. Таке рішення вже прийнято начальником Департаменту патрульної поліції Євгеном Жуковим», - підкреслив Геращенко.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика.