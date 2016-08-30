"Виконує волю Медведчука": боєць батальйону "Донбас" розповів, як Рубан у 2015 році зірвав обмін полонених

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив боєць батальйону «Донбас» Дмитро Куліш (позивний «Сімьорка»), який брав участь у штурмі Іловайська.

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«У серпні 2015 року Рубан зірвав обмін 13 «наших» полонених на 12 з тієї сторони. Був у нас ще козир – помічник Захарченка. Ми возили його в окремій машині, не показували їм. За нього пропонували п’ятьох наших військовослужбовців. Але Рубан подзвонив Морозовій (Дарія Морозова – «омбудсмен «ДНР» – УНІАН) і сказав, що з місця обміну треба втікати, дослівно: «Вас почнуть «валити», Сімьорка виставив своїх снайперів». На що Морозова сказала, мовляв, цього не може бути, а як же обмін… Рубан їй відповів: «Я тобі все рівно цих 12 людей доставлю…», – стверджує Куліш.

За його словами, обмін тоді не відбувся, а згодом «Рубан в односторонньому порядку відвіз цих 12 і «козиря» на непідконтрольну територію».

Куліш зазначив, що серед 12 осіб дев'ятьох в Україні обвинувачували за 15-а «бандитськими» статтями, додавши, що «нібито вони заплатили $150 тис, щоб їх вивезли на ту сторону».

"Хлопці, що були в полоні, потім розповідали, що якось Рубан добре п’яний долари давав охоронцям. Бійців, які йшли на обмін, вишикували перед ним під стінкою. І він їм сказав (передаю дослівно): «Якими би ви не були, і які би ваші руки не були в крові, а я вас везу додому…Рубан пробухав там ще добу, хоча мав уже відвезти бійців на українську територію. «Начальник контрозвідки» терористів подарував йому пістолет АПС з глушителем, а потім Рубан вивіз бійців. «Сема» віз в своєму броньованому автомобілі аж до Києва…", - розповів Куліш.

Боєць "Донбаса" припускає, що Рубан виконує волю Віктора Медведчука.

"Його роль на самому початку бойових дій на Донбасі зводилась до того, щоб вивозити полонених росіян. Після Іловайського котла він розповідав, що російських військових на Донбасі немає, а в російську форму переодягнулися терористи, щоб батальйон «Донбас» здався їм в полон…", - додав Куліш.