У передмісті Львова горить 7 га торфовища
11:30, 31 серпня 2016Суспільство
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У селі Гамаліївка Пустомитівського району, яке знаходиться у передмісті Львова, рятувальники другу добу ліквідовують пожежу на торфовищі.
Сьогодні продовжується гасіння пожежі на площі 7 га / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, 29 серпня надійшло повідомлення про пожежу на площі 9 га на відкритій території торфовища в селі Гамаліївка.
Упродовж 30 серпня горіння ліквідовано на площі 2 га, сьогодні продовжується гасіння пожежі на площі 7 га.
До ліквідації пожежі залучено 25 рятувальників, 6 одиниць спецтехніки і пожежну насосну станцію.
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