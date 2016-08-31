У передмісті Львова горить 7 га торфовища

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, 29 серпня надійшло повідомлення про пожежу на площі 9 га на відкритій території торфовища в селі Гамаліївка.

Упродовж 30 серпня горіння ліквідовано на площі 2 га, сьогодні продовжується гасіння пожежі на площі 7 га.

До ліквідації пожежі залучено 25 рятувальників, 6 одиниць спецтехніки і пожежну насосну станцію.