У Дніпрі відкрили першу безоплатну електрозаправку
Дніпровський регіон є одним із лідерів в Україні за кількістю зарядних станцій для електрокарів.
Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської облради.
"Один з наших стратегічних напрямків - популяризація екологічно чистого, "зеленого", прогресивного виду транспорту і розвиток такої інфраструктури. Такий підхід дозволить збільшити кількість еко-автомобілів, що, в свою чергу, зменшить забруднення навколишнього середовища і дозволить берегти сімейні гаманці", - сказав голова облради Гліб Пригунов.
Читайте такожУ Сінгапурі запустили перше в світі таксі на автопілоті (фото)
Він також зазначив, що облрада розглядає можливість переведення автопарку, який обслуговує обласну раду та облдержадміністрацію, на електрокари.
Дніпровський регіон є одним з лідерів в Україні після Київської та Львівської областей за кількістю зарядних станцій для електрокарів, їх в області близько 50.