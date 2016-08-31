У Дніпрі відкрили першу безоплатну електрозаправку

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської облради.

"Один з наших стратегічних напрямків - популяризація екологічно чистого, "зеленого", прогресивного виду транспорту і розвиток такої інфраструктури. Такий підхід дозволить збільшити кількість еко-автомобілів, що, в свою чергу, зменшить забруднення навколишнього середовища і дозволить берегти сімейні гаманці", - сказав голова облради Гліб Пригунов.

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Він також зазначив, що облрада розглядає можливість переведення автопарку, який обслуговує обласну раду та облдержадміністрацію, на електрокари.

Дніпровський регіон є одним з лідерів в Україні після Київської та Львівської областей за кількістю зарядних станцій для електрокарів, їх в області близько 50.