ЗМІ: за рік жоден із чиновників найвищого рівня не був покараний за корупцію

Про це свідчать результати дослідження, яке провели «Наші гроші», проаналізувавши 819 вироків, які були винесені за рік по корупційних статтях Кримінального кодексу України 191, 364, 368, 369 і 369-2.

У період липень 2015 – липень 2016 за корупційні злочини отримали вироки 952 особи. З них 312 осіб відбулося штрафами (з них майже 70% – штрафи до 20 тис грн), 336 – звільнені від покарання (90% випадків – умовне позбавлення/обмеження волі), 137осіб – виправдані і звільнені від відповідальності.

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128 осіб отримали реальні тюремні строки (68 осіб – від 2 до 5 років, 47 осіб – від 5 років). Однак набули сили поки що лише 33 вироки. Решта знаходяться в апеляційних і касаційних інстанціях.

Із усіх 952 осіб лише троє – це чиновники категорії А. Ідеться про двох голів райдержадміністрацій та заступника голови Держсільгоспінспекції України. Усі трьом загрожує позбавлення волі, однак жоден вирок щодо них сили не набув, перебуваючи на новому розгляді чи апеляції.

153 особи – це чиновники категорії В – слідчі, судді, сільські та міські голови тощо. Із них 92 особи – засуджені умовно або виправдані. 44 особи – до позбавлення волі, однак лише чотири вироки набули силу (троє слідчих і Лазурненський селищний голова).

Тобто чиновники рівня А і B отримали за цей період лише чотири вироки з позбавлення волі.

Решта засуджених – службовці середньої та найнижчої ланки: від директорів дрібних держпідприємств до оперуповноважених та лікарів.

Загалом 431 особа проходила по статті за одержання хабара. Половина цих хабарів – до 10 тис грн. При цьому вироків щодо хабарів на суму понад 100 тис грн – лише 18.

Найбільший розмір хабара, за який були засуджені двоє чиновників з Першотравневої районної у місті Чернівці ради, становить 810 тис грн ($100 тис), але вирок по ним ще не набув сили. Найменший хабар – 200 грн (таких справ – п’ять).

Протягом періоду липень2015-липень2016 суди присудили відшкодувати завдану шкоду державі 27,44 млн грн. Однак набули силу вироки лише на суму 11,05 млн грн. Також було застосовано 111 конфіскацій майна (27 з них – набуло силу), однак їхній обсяг в Реєстрі судових рішень не вказаний.